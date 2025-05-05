Календарь на 5 мая: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Давно не говорили ни с кем по душам? Самое время это исправить. Неформальный праздник День общения напоминает о важности коммуникации в современном мире. Сейчас есть множество способов связаться с нужным вам человеком, но ничто не заменит живого общения. Хороший разговор может решить массу проблем, устранить конфликты, сблизить людей и даже изменить мир к лучшему. Так что самое время отложить в сторону гаджет и просто поговорить с кем-нибудь из близких!