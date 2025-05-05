Зомби, не горюй: в РФ официально вышли новые «Ходячие мертвецы»

Второй эпизод называется «Еще один паршивый урок» и показывает всё то, за что любят оригинальный сериал — за кровавые расправы над мертвецами и живыми, зрелищные битвы со снарядами в виде раздутых от трупного яда зомби, а также главных героев на пороге отчаяния из-за необходимости выживать вопреки всему. На кон в этой серии ставится самое дорогое для главных героев — их немногочисленные друзья и близкие. При этом на первый план выходит Госпожа — устрашающая преступница, которая предваряет жестокие преступления рассказами о творчестве Баха или Гойи, причем картина последнего, «Сатурн, пожирающий своего сына», служит предостережением для одного из протагонистов.