«Падающие звезды» потока эта-Аквариды в ночь на 6 мая будут быстрыми и яркими

«Метеоры Майских Акварид быстрые и яркие, оставляющие длинные следы, как у октябрьских Орионид. Наблюдать метеоры лучше всего в предрассветные часы (с 2:00 до 4:00 мск) вдали от городских огней», — уточнили в планетарии, отметив, что, как правило, это вспышки белого цвета.