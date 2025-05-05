«Падающие звезды» потока эта-Аквариды в ночь на 6 мая будут быстрыми и яркими

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Метеорный поток эта-Аквариды (Майские Аквариды) достигнет пика активности в ночь на 6 мая. При ясной погоде на небе будут видны быстрые и яркие метеоры-вспышки, наблюдать их лучше вдали от городских огней, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.
Поток из созвездия Водолей действует с 19 апреля по 28 мая. Пик активности приходится на начало мая. Иногда повышенное количество «падающих звезд» можно увидеть за несколько дней до и после ночи пика.
«Метеоры Майских Акварид быстрые и яркие, оставляющие длинные следы, как у октябрьских Орионид. Наблюдать метеоры лучше всего в предрассветные часы (с 2:00 до 4:00 мск) вдали от городских огней», — уточнили в планетарии, отметив, что, как правило, это вспышки белого цвета.
Астрономы указали на достаточно высокую скорость метеоров — почти 67 км/сек. В средних широтах область появления вспышек на небе (радиант) будет видна невысоко над юго-восточным горизонтом за несколько часов до рассвета.
Источник потока — пылевой след, оставшийся от знаменитой кометы Галлея. Дважды в год, весной и осенью наша планета проходит сквозь него. Сгорающие в атмосфере Земли пылевые частицы образуют на небе яркие вспышки.