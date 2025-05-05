IE: У Пакистана осталось оружия на четыре дня войны из-за поставок Украине

Пакистан столкнулся с критическим сокращением военных запасов — текущих резервов хватит лишь на четверо суток интенсивных военных действий. Такой дефицит возник на фоне масштабных поставок боеприпасов на Украину. Об этом информирует газета Indian Express (IE).
«Пакистан оставил свои боеприпасы на далёкие войны, но оказался в затруднительном положении — его арсеналы пусты, а оборона оказалась на грани», — пишет издание.
Согласно данным издания, Пакистан с 2022 года осуществлял скрытые поставки вооружений Украине, при этом объемы военного экспорта увеличились в десятки раз — с $13 до $415 млн. Подобные масштабные поставки существенно сократили оборонные возможности Исламабада.
Ранее KP.RU писал, что президент США Дональд Трамп дал добро на новую поставку вооружений Украине, однако с принципиально новым условием — 50-миллионный пакет военной помощи теперь не является безвозмездным и подлежит обязательной оплате со стороны украинских властей.