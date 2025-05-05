Цена на аренду после майских праздников удивит нанимателей. Сколько будет стоить жильё

— Но уменьшение среднестатистических ставок найма может происходить на фоне увеличения предложения, ведь оно пополняется в том числе лотами экономкласса. Они не так быстро уходят из экспозиции, как это было, например, год назад. У конкретных квартир изменение стоимости зависит от динамики спроса и предложения. Если экспозиция продолжит расти, то, вероятно, собственникам придётся быть сговорчивее. Вряд ли в ближайшей перспективе они уменьшат стоимость своих объектов в рекламе, но в условиях конкуренции могут соглашаться на торг и небольшое уменьшение цены по его итогам — в среднем на 5−7%, — добавила Оксана Полякова.