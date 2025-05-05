Проснулся мощный вулкан на Аляске: чего ждать сотням тысяч жителей США

— Более внимательное отслеживание этого вулкана ещё не означает, что произойдёт мощное извержение, но такая вероятность существует. Аляска — достаточно малонаселённая территория, поэтому каких-то особых угроз не ожидается. Там роза ветров обычно направлена на северо-восток, и, в принципе, где-то могут произойти пеплопады, но я не думаю, что они будут очень активными, потому что 110 километров от города — это большое расстояние, — прокомментировал ситуацию на Аляске профессор геологического факультета МГУ, доктор геолого-минералогических наук Павел Плечов.