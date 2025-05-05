ФСБ опубликовала документы о подрывной работе униатских чинов после войны

В 1944 году Шухевич стал командиром украинских националистических подразделений. Он лично виновен в терроре, который националисты развязали в тылу у освобождавшей Украину Красной Армии и на освобожденных территориях. По приказам Шухевича уничтожались учителя, врачи, председатели колхозов, милиционеры, главы сельсоветов и просто проявившие непокорность селяне. Считается, что Шухевич был повинен в уничтожении порядка 55 тысяч советских граждан. Органы госбезопасности СССР активно разыскивали Шухевича и весной 1950 года вышли на его след. Пятого марта 1950-го Шухевич был уничтожен под Львовом в ходе спецоперации МГБ.