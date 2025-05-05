ФСБ опубликовала документы о подрывной работе униатских чинов после войны

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. ФСБ России опубликовала архивные материалы о подрывной деятельности членов украинской греко-католической церкви на советской территории и помощи украинскими националистами сразу после Великой Отечественной войны.
Сейчас опубликована фотокопия докладной записки министерства государственной безопасности (МГБ) Украинской СССР от 5 июля 1950 года на имя министра госбезопасности СССР Виктора Абакумова. Как следует из документа, в 1948—1950 годах была вскрыта связь униатских священников с действовавшей подпольно Организацией украинских националистов (ОУН)*, выявлены факты сокрытия бандитов и главарей преступных группировок, финансирования и пропаганды фашистской идеологии. С декабря 1949 года по май 1950-го чекисты арестовали 80 униатских священников, поддерживавших связи с оуновским подпольем и оказывавших помощь бандитам.
В частности, «нелегальный викарный епископ» униатской церкви в селе Мшаны Львовской области Николай Хмелевский во время гитлеровской оккупации Украины в 1941—1944 годах являлся членом делегатуры «Украинского центрального комитета» (УЦК) «и проводил активную пособническую деятельность». УЦК являлся общественно-политической организацией украинских коллаборационистов и фактически выступал посредником между немецкими оккупационными властями и населением на занятых гитлеровцами территориях Западной Украины. УЦК участвовал в формировании дивизии СС «Галичина».
«После изгнания немецких оккупантов с территории Украины Хмелевский принял активное участие в деятельности ОУН и был непосредственно связан с руководителем оуновского подполья Шухевичем и другими», — говорилось в докладной записке.
С Шухевичем и другими главарями оуновского подполья еще «со школьной скамьи находился в дружеских отношениях» кадровый украинский националист, священник из Станиславской (Ивано-Франковской) области Михаил Головацкий. Как отмечалось в докладной записке, Головацкий в одном из куполов церкви в селе Любша Рогатинского района оборудовал укрытие, где одно время прятались лидеры оуновского подполья.
Роман Шухевич — украинский националист, военный преступник, еще до начала Великой Отечественной войны был тесно связан с гитлеровскими спецслужбами. Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 года Шухевич встретил в должности заместителя командира батальона «Нахтигаль» — вооруженного подразделения, созданного германским абвером в составе диверсионного подразделения «Бранденбург 800». Переодевшись в красноармейскую форму, бойцы «Нахтигаля» действовали в тылах Красной Армии — захватывали мосты, нарушали связь, осуществляли диверсии. Впоследствии часть личного состава «Нахтигаля» зачислили в гитлеровский шуцманшафтбатальон-201, который использовался немцами в качестве карателей против белорусских партизан и мирного населения.
В 1944 году Шухевич стал командиром украинских националистических подразделений. Он лично виновен в терроре, который националисты развязали в тылу у освобождавшей Украину Красной Армии и на освобожденных территориях. По приказам Шухевича уничтожались учителя, врачи, председатели колхозов, милиционеры, главы сельсоветов и просто проявившие непокорность селяне. Считается, что Шухевич был повинен в уничтожении порядка 55 тысяч советских граждан. Органы госбезопасности СССР активно разыскивали Шухевича и весной 1950 года вышли на его след. Пятого марта 1950-го Шухевич был уничтожен под Львовом в ходе спецоперации МГБ.
* Запрещенная в России террористическая организация.