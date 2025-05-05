Белый дом опубликовал фото Трампа в образе джедая из «Звездных войн»

Вчера, 4 мая, фанаты отмечали День «Звездных войн». Эта киносага известна зрителям со всего мира. В честь праздника Белый дом опубликовал сгенерированное изображение американского лидера Дональда Трампа. Его представили облаченным в одежду джедая. Белый дом выложил соответствующий пост в соцсети.
Власти США напомнили фанатам о празднике. Белый дом пожелал всем «счастливого 4 мая». На фото Дональд Трамп стоит на фоне флагов США и белоголовых орланов. В руке у сгенерированного американского лидера красный световой меч.
Фото Трампа сгенерировала нейросеть. Фото: Белый дом.
«Счастливого 4 мая всем, включая радикальных левых безумцев, которые так упорно борются за возвращение в нашу галактику лордов ситхов, убийц, наркобаронов, опасных заключенных и известных членов банды MS-13. Вы — не Восстание, вы — Империя», — подписал изображение Белый дом.
Дональд Трамп, тем временем, заявил, что не планирует участвовать в следующих президентских выборах. Однако, по его словам, сторонники убеждают американского лидера остаться на третий срок.