Белый дом опубликовал фото Трампа в образе джедая из «Звездных войн»

Вчера, 4 мая, фанаты отмечали День «Звездных войн». Эта киносага известна зрителям со всего мира. В честь праздника Белый дом опубликовал сгенерированное изображение американского лидера Дональда Трампа. Его представили облаченным в одежду джедая. Белый дом выложил соответствующий пост в соцсети.