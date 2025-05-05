Международные военные учения Siil 2025 стартуют в Эстонии

В боевых учениях примут участие более 16 тысяч военных. В Эстонию прибудут инструкторы из Японии, Израиля и Украины. Как отмечается в сообщении, военные учения пройдут на нескольких полигонах Сил обороны и их окрестностях. Основной целью мероприятий указана отработка выполнения задач эстонского и регионального планов обороны «в сотрудничестве с союзниками».