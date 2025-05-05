Международные военные учения Siil 2025 стартуют в Эстонии

С 5 мая стартуют совместные учения союзных войск Siil 2025 и Сил обороны Эстонии. Участниками станут, в том числе, солдаты из Британии, Германии, США, Канады и Франции. Об этом сообщили в пресс-службе Сил обороны Эстонии.
В боевых учениях примут участие более 16 тысяч военных. В Эстонию прибудут инструкторы из Японии, Израиля и Украины. Как отмечается в сообщении, военные учения пройдут на нескольких полигонах Сил обороны и их окрестностях. Основной целью мероприятий указана отработка выполнения задач эстонского и регионального планов обороны «в сотрудничестве с союзниками».
«В рамках Siil 2025, в этом году особое внимание будет уделено вводу в Эстонию дополнительных союзных частей, а также приему и интеграции этих частей в эстонскую дивизию с немедленной боевой готовностью» — отметили в пресс-службе ведомства.
Страна также вновь открыла работу пропускного пункта на границе с Россией. Его закрывали на несколько дней из-за военных учений.