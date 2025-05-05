Зеленая среда. Выбираем стиль ландшафтного дизайна для оформления своего участка

Думайте про свои желания. Ведь кому-то по душе один стиль, кому-то другой. А определиться с выбором вам поможет наш консультант по ландшафтному дизайну Татьяна Кучумова.
Сад вы делаете для себя. Никому кроме вас он не нужен, не питайте иллюзий. Ни внукам, ни правнукам. Поэтому сажайте для себя, прежде всего, и наслаждайтесь этим здесь и сейчас.
Выберите свой стиль. Что отзывается в душе? Что радует глаз? Симметрия? Чистота? Идеальность? Лес? Пруд?
Вы ленивы и вам ближе малоуходный сад? Или хотите утром и вечером возиться в саду, и готовы, пока у вас есть силы, стричь газон? У вас есть дети, внуки, собаки, кошки? Все это надо учесть.
Определите цель озеленения и выберите соответствующую стилистику. Начнем с азов. Опишу стили. И свои ассоциации с ними.
Хотите классический английский парк? Тогда выбирайте розы, кустарниковые розы, лаванду и можжевельник.
Предпочитаете сад в природном стиле? Подыщите неприхотливые многолетники вроде тысячелистника, эхинацеи, рудбекии. Есть секрет, как сделать чтобы сад заиграл… раскрою позже.
Желаете подчеркнуть минимализм японского стиля? Добавьте декоративные травы, каменоломку, сосну горную, карликовые хвойные породы и клёны.
Стилей выделяют минимум 13. Разберемся с некоторыми из них поподробнее.
Классический, или регулярный стиль (французский).
Стиль для парков и садов, дворцов и немцев (они педанты в этом). Для меня синоним к этому стилю — симметрия. четкие геометрические формы, ровный рельеф.
Любой сорняк или погрешность неуместны, они как на ладони, что называется, режут глаз.
Ровные аллеи, живые изгороди с четкие краями, симметричные цветники, фонтан, классические скульптуры, беседки.
Какие растения выбираем и сколько?
Симметрично и много — туи 4/6/10 и далее (в т. Ч. для стрижки и для изгородей), розы 5/10 и далее одного цвета, скальный можжевельник, кизильник для живых изгородей, сосны горные. И идеальный газон.
Пейзажный, или английский стиль.
Обожаю его. Называю для себя стиль старой дачи, или природный.
Пейзажный стиль — про естественность, гармонию между человеком и природой. Для озеленения используют полевые и лесные растения, делают клумбы, похожие на цветочные поляны. Сохраняем все, что выросло, но слегка приводим в порядок.
Это — что-то уютное. Как вернуться в детство. Слегка заброшенный, немного растрепанный участок. Не совсем ухоженный. Даже на 6 сотках можно сделать разные тайные уголки.
Сад-загадка.
Это стиль универсальный подходит и для территорий большого размера. В отличии от классики тут главное для сада — «асимметрия», мягкость линий, отсутствие экзотических растений. Дорожки делают из натуральных материалов, без острых углов, живую изгородь не обрезают под четкую геометрию.
Выбор растений зависит от природной зоны, где находится ваш участок. Понаблюдайте за растениями на лугу и в лесу и прочувствуйте природную гамму. И перенесите это на свою землю.
Деревенский стиль, или кантри.
Этот свободный стиль ландшафтного дизайна возник в Западной Европе и США.
Он отличается от природного. Это не про роскошь, а про уют и очарование деревенской жизни. Деревня у бабушки. Наши с вами названия -перевёртыши, такие близкие и родные сердцу с детства — мальва (шток-роза), сентябрины…
Во всем саду царит легкая небрежность, яркие цветники соседствуют с плодовыми деревьями и овощными грядками. Какие-то горшки и калоши, картошка и плетень, сорняки и тут же тяпка.
Естественный газон с полынью и чесноком, дорожки из рубероида и картона…
А может дорожки поросшие мхом, неприхотливые цветы (подсолнухи, дельфиниумы, колокольчики, астры, гортензии, люпины), садовые фигурки с разбитым носом, пень в цветах.. изгородь, украшенная глиняными горшками, скворечники — продолжайте…
Как-то сразу захотелось в детство на лето к бабушке в деревню… гонять кошек бегать босиком по травушке муравушке. Интересно ее сейчас кто-то сажает ещё? Вместо газона?
Начало цикла о подборе растений для оформления участка читайте здесь. Рассказываем о выборе растений по климатической зоне и практических советах по размещению их на участке.
Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!