Печень, ЖКТ и сердце: Какие сочетания продуктов бьют по органам

Часто в тёплое время года, а особенно на майских праздниках, принято жарить шашлыки. Сильно обжаренное мясо обычно употребляют с алкогольными напитками (в основном с пивом и водкой). Однако такое сочетание наносит сильный удар по печени. Шашлыки из свинины с алкоголем считаются особенно вредными, так как свинина — очень жирное мясо. Печень сильно перегружается, перерабатывая и алкоголь, и жирную пищу. Часто после употребления шашлыка и алкоголя появляется боль в правом подреберье и тошнота. Также страдает пищеварительная система, появляются тяжесть и вздутие живота.