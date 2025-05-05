Трамп заявил, что лидеры ЕС просили его связаться с Путиным

Президент США Дональд Трамп сообщил, что лидеры стран Евросоюза (ЕС) неоднократно обращались к нему с просьбами связаться с президентом России Владимиром Путиным для урегулирования украинского конфликта, поскольку российский лидер игнорировал их звонки.
— Вы знаете, лидеры Евросоюза так много раз просили меня позвонить Путину, потому что он не отвечает на их звонки, — заявил Трамп в интервью телеканалу NBC News.
Трамп также оценил шансы на заключение мира между Россией и Украиной как хорошие, однако отметил, что в ходе переговоров с одной из сторон удалось добиться большего прогресса, чем с другой.
В свою очередь издание Financial Times опубликовало прогноз, согласно которому мирное соглашение между Россией и Украиной может быть подписано уже в ближайшие две недели.
Помимо этого, глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что объявленное президентом России Владимиром Путиным перемирие в дни 80-летия Победы является началом прямых переговоров с Украиной о завершении конфликта.