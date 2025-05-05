Опрос показал, что россияне считают признаком молодости

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Почти четверть россиян считают, что способность быстро адаптироваться и открытость всему новому является главным признаком молодости, также важными критериями выступают хорошее здоровье и внешний вид, говорится в исследовании медиахолдинга Rambler&Co, которое есть в распоряжении РИА Новости.
«Главным признаком молодости почти четверть (23%) назвали открытость новому и способность быстро адаптироваться. Хорошее здоровье оказалось важным критерием для 21%, а 16% идентифицируют молодёжь по незрелости взглядов. Для 14% критерием служит внешний вид, для 11% — высокая социальная мобильность, ещё каждый десятый (10%) упомянул активную жизненную позицию. Только 5% сочли значимым фактом отсутствие семьи», — говорится в исследовании.
При этом представления о том, до какого возраста человек остаётся молодым, у россиян разнятся. Согласно исследованию медиахолдинга, 32% считают, что молодость заканчивается к 30 годам, 27% ограничивают её 25 годами, ещё 22% называют верхней границей 35 лет, 10% — 40 лет, а 9% уверены, что молодыми можно считать людей вплоть до 45 лет.
«Интересно, что 58% респондентов ощущают себя моложе своего биологического возраста: 26% — значительно, 32% — немного. 28% считают, что их психологический возраст соответствует фактическому, 8% чувствуют себя старше, а 6% затруднились с ответом», — отметили аналитики.
Исследование проходило на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 23 по 29 апреля 2025 года, охват составил 66 467 интернет-пользователей.