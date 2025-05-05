Опрос показал, что россияне считают признаком молодости

При этом представления о том, до какого возраста человек остаётся молодым, у россиян разнятся. Согласно исследованию медиахолдинга, 32% считают, что молодость заканчивается к 30 годам, 27% ограничивают её 25 годами, ещё 22% называют верхней границей 35 лет, 10% — 40 лет, а 9% уверены, что молодыми можно считать людей вплоть до 45 лет.