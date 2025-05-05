Skype все: сервис прекратил работу 5 мая

При этом данные в Skype будут доступны пользователям до января 2026 года. После мая 2025 года пользователи Skype с активными подписками и остатками средств на балансе смогут продолжать использовать сервис через три основных канала: традиционную панель набора номеров в приложении Skype, веб-версию платформы на сайте сервиса, а также через базовый функционал бесплатной версии Microsoft Teams, что обеспечит плавный переход между платформами без потери доступа к оплаченным услугам.