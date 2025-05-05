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Удалось спасти девочку: Соседка рассказала, как взрыв разворотил лестничную клетку пострадавшего дома

Жительница квартиры, расположенной напротив эпицентра взрыва в многоэтажном доме на юго-западе Москвы, рассказала Life.ru о первых минутах после страшного происшествия.

Источник: Life.ru

Очевидица — о первых секундах после пожара в доме на юго-западе Москвы. Видео © Life.ru.

«Я выскочила в коридор — вокруг было как после бомбёжки», — поделилась потрясённая женщина, ставшая свидетельницей трагедии вечером 4 мая.

По её словам, в первые минуты после взрыва соседям удалось спасти маленькую девочку, которая оказалась заблокирована в одной из комнат охваченной пламенем квартиры. На помощь ребёнку бросились мужчины с нижних этажей. Однако попытка спасти женщину из той же квартиры, к сожалению, оказалась безуспешной — несчастную придавило тяжёлой бетонной плитой.

Напомним, около 21:00 4 мая жители дома на улице Генерала Тюленева в Москве услышали оглушительный хлопок, после которого из окон квартиры на верхних этажах вырвались языки пламени. Несмотря на оперативное прибытие спасателей и слаженные действия экстренных служб, трагедии избежать не удалось — три человека погибли. К настоящему времени пожарные полностью ликвидировали возгорание. СК возбудил уголовное дело.