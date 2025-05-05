Skype окончательно прекратил свое существование

Сервис для общения перестанет работать с 5 мая.
Платформа Skype прекращает работать с 5 мая 2025 года. Это говорится в рассылке, которую получили пользователи.
«Все ваши контакты и чаты будут автоматически перенесены. Также в ближайшие дни вы получите уведомление в приложении Skype с предложением выполнить необходимые действия», — сообщается в рассылке. Ее цитирует ТАСС.
Пользователи смогут экспортировать контакты и переписку из Skype в сервис для коммуникации и совместной работы Teams, сохранив свои логин и пароль. Данные в Skype автоматически удалятся в январе 2026 года, но пользователи могут сохранить их отдельно, не переходя в Teams.
Skype был запущен в 2003 году и перешел в собственность Microsoft в 2011 году. После покупки компания постепенно интегрировала сервис в свои продукты и ранее уже прекращала поддержку других коммуникационных платформ, таких как Windows Live Messenger.