Skype окончательно прекратил свое существование

Пользователи смогут экспортировать контакты и переписку из Skype в сервис для коммуникации и совместной работы Teams, сохранив свои логин и пароль. Данные в Skype автоматически удалятся в январе 2026 года, но пользователи могут сохранить их отдельно, не переходя в Teams.