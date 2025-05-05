Skype уходит в историю: Microsoft 5 мая отключит знаковый для многих сервис видеозвонков

Кроме того, пользователи смогут экспортировать свои данные, включая контакты и историю чатов, не переходя в Teams. Тем, у кого после мая 2025 года останутся активные подписки и средства на счету в Skype, будет доступна возможность использования панели набора Skype, веб-портала и бесплатной версии Teams. Однако стоит помнить: «минуты» в Skype будут исключены из подписок на тарифы «Microsoft 365 персональный» и «Microsoft 365 для семьи», начиная с марта 2026 года.