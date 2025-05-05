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«Он становится Джо Байденом»: в Британии сделали шокирующее заявление о Трампе

Аналитик Меркурис: Трамп возвращается к политике Байдена на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Сложности в разрешении украинского кризиса вынуждают президента США Дональда Трампа возвращаться к методам, которые использовались при администрации экс-лидера Джо Байдена. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала «Duran».

«Он становится Джо Байденом. Он фактически возвращается к тому, что делал Байден: поставляет оружие Украине и вводит новые санкции против России» — сказал Меркурис.

Как поясняет эксперт, глава Белого дома вновь активизирует участие в украинском вопросе, поскольку не хочет выглядеть слабым лидером, неспособным выполнить свои же обещания по разрешению этого противостояния.

Накануне Трамп в очередной раз проявил негатив в адрес бывшего коллеги. Так, американский глава принял решение о лишении допуска Байдена и членов его семьи к секретным данным из-за его коррумпированности.