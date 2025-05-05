Россиян ждет трехдневная рабочая неделя

На второй неделе мая россияне, работающие пятидневку, будут отдыхать четыре дня подряд. Такой небольшой отпуск приурочен к Дню Победы. Работать придется лишь с 5 по 7 мая, напомнил россиянам директор юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин, пишет РИА Новости.
С понедельника началась уже вторая по счету короткая рабочая неделя. Россияне отдыхают 8 мая за перенесенный праздничный день с 23 февраля. Остальные дни уже традиционно объявлены нерабочими в честь Победы.
«Работодатели обязаны сократить предпраздничные рабочие дни на час: это касается и офисных сотрудников, и тех, кто работает удаленно или по гибкому графику. Исключения — только для непрерывных производств, где переработка компенсируется», — добавил Александр Южалин.
Как сообщалось ранее, в Госдуме предложили объединить первые и вторые майские праздники. Так россияне смогут отдыхать с 1 по 9 мая.