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Россиян ждет трехдневная рабочая неделя

Юрист Южалин напомнил россиянам о начале трехдневной рабочей недели.

Источник: Комсомольская правда

На второй неделе мая россияне, работающие пятидневку, будут отдыхать четыре дня подряд. Такой небольшой отпуск приурочен к Дню Победы. Работать придется лишь с 5 по 7 мая, напомнил россиянам директор юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин, пишет РИА Новости.

С понедельника началась уже вторая по счету короткая рабочая неделя. Россияне отдыхают 8 мая за перенесенный праздничный день с 23 февраля. Остальные дни уже традиционно объявлены нерабочими в честь Победы.

«Работодатели обязаны сократить предпраздничные рабочие дни на час: это касается и офисных сотрудников, и тех, кто работает удаленно или по гибкому графику. Исключения — только для непрерывных производств, где переработка компенсируется», — добавил Александр Южалин.

Как сообщалось ранее, в Госдуме предложили объединить первые и вторые майские праздники. Так россияне смогут отдыхать с 1 по 9 мая.