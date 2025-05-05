Кейн выиграл первый трофей в карьере, став чемпионом Германии с «Баварией»

Во Франции титул чемпионов в очередной раз достался ПСЖ. Однако теперь похвастаться успехом может и российский вратарь Матвей Сафонов, который перешёл в стан парижан летом прошлого года из Краснодара. Кроме того, клуб продолжает борьбу в Лиге чемпионов, где в первом полуфинальном матче ПСЖ обыграл на выезде лондонский «Арсенал» (1:0).