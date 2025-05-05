Кейн выиграл первый трофей в карьере, став чемпионом Германии с «Баварией»

Это стало возможно после того, как главный преследователь мюнхенцев — леверкузенский «Байер» — не сумел одержать победу в 32-м туре, сыграв на выезде вничью с «Фрайбургом» (2:2). Теперь отставание «Байера» составляет восемь очков, что делает его шансы на титул недостижимыми за два тура до конца.
Благодаря этой победе «Бавария» смогла вернуть себе титул, который в прошлом сезоне завоевал «Байер». Всего в активе мюнхенцев 34 победы в Бундеслиге и 11 за последние 12 сезонов. Кроме того, это первый трофей во взрослой карьере для 31-летнего английского нападающего «Баварии» Гарри Кейна.
Во Франции титул чемпионов в очередной раз достался ПСЖ. Однако теперь похвастаться успехом может и российский вратарь Матвей Сафонов, который перешёл в стан парижан летом прошлого года из Краснодара. Кроме того, клуб продолжает борьбу в Лиге чемпионов, где в первом полуфинальном матче ПСЖ обыграл на выезде лондонский «Арсенал» (1:0).