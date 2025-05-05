Заседание СБ ООН из-за разногласий между Индией и Пакистаном пройдет 5 мая

5 мая, в понедельник, Совет Безопасности ООН проведет закрытые консультации в связи с обострением отношений между Индией и Пакистаном. Об этом ТАСС сообщили в представительстве Пакистана.
«Пакистан официально запросил проведение экстренных закрытых консультаций в Совете Безопасности ООН», — рассказали в постпредстве.
Уточняется, что после завершения заседания постоянный представитель Пакистана в ООН Асим Ифтихар Ахмад сделает пресс-заявление для журналистов. Ранее Индия временно прекратила сброс воды через плотину Баглихар на реке Ченаб, расположенную в приграничной зоне с Пакистаном. В ближайшее время аналогичные ограничения будут введены и на плотине Кишанганга (река Джелам).
Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с пакистанским министром Исхаком Даром заверил в готовности Российской Федерации оказать содействие в нормализации отношений между Индией и Пакистаном.