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Заседание СБ ООН из-за разногласий между Индией и Пакистаном пройдет 5 мая

Из-за роста напряженности между Индией и Пакистаном 5 мая пройдет заседание СБ ООН.

Источник: Комсомольская правда

5 мая, в понедельник, Совет Безопасности ООН проведет закрытые консультации в связи с обострением отношений между Индией и Пакистаном. Об этом ТАСС сообщили в представительстве Пакистана.

«Пакистан официально запросил проведение экстренных закрытых консультаций в Совете Безопасности ООН», — рассказали в постпредстве.

Уточняется, что после завершения заседания постоянный представитель Пакистана в ООН Асим Ифтихар Ахмад сделает пресс-заявление для журналистов. Ранее Индия временно прекратила сброс воды через плотину Баглихар на реке Ченаб, расположенную в приграничной зоне с Пакистаном. В ближайшее время аналогичные ограничения будут введены и на плотине Кишанганга (река Джелам).

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с пакистанским министром Исхаком Даром заверил в готовности Российской Федерации оказать содействие в нормализации отношений между Индией и Пакистаном.