Заседание СБ ООН из-за разногласий между Индией и Пакистаном пройдет 5 мая

Уточняется, что после завершения заседания постоянный представитель Пакистана в ООН Асим Ифтихар Ахмад сделает пресс-заявление для журналистов. Ранее Индия временно прекратила сброс воды через плотину Баглихар на реке Ченаб, расположенную в приграничной зоне с Пакистаном. В ближайшее время аналогичные ограничения будут введены и на плотине Кишанганга (река Джелам).