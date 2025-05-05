Плюнувшего на табличку Посольства России в Швейцарии оштрафовали на $8,3 тысяч

В Швейцарии суд оштрафовал местного юриста на 6,9 тыс. швейцарских франков (около $8,3 тыс.) за инцидент у здания консульского отдела Посольства России в Берне. Как сообщает газета Blick, в конце февраля 2024 года мужчина во время вечерней пробежки в квартале Бруннардерн, где расположены многие дипломатические представительства, плюнул на табличку с названием российского консульства.