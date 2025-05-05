Плюнувшего на табличку Посольства России в Швейцарии оштрафовали на $8,3 тысяч

По информации издания, юрист, работающий в компании, связанной с Правительством Швейцарии, объяснил свой поступок желанием выразить протест против позиции страны по украинскому конфликту. Охрана российского дипломатического учреждения задержала нарушителя, после чего дело было передано в суд.
Федеральная прокуратура Швейцарии признала мужчину виновным в «нападении на иностранный государственный символ». Суд назначил наказание в виде 30 суточных штрафов по 230 франков каждый, что в сумме составило 6,9 тыс. франков. Кроме того, нарушитель должен возместить судебные издержки в размере 500 франков.
Ранее Посольство России в Нью-Дели рекомендовало гражданам РФ воздержаться от поездок в северные регионы Индии — Джамму и Кашмир, а также Ладакх — в связи с обострением напряжённости на индо-пакистанской границе. Это предупреждение было опубликовано в официальном телеграм-канале дипмиссии.