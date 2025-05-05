Униатские священники — агенты разведки: ФСБ раскрыла данные о сговоре украинской церкви с нацистами

После вторжения немцев на территорию Украинской ССР униатские священники выступили на стороне фашистов. Они стали организаторами торжественной встречи немецких войск и местных жителей. Кроме того, выяснилось, что священники-униаты хранили националистическую литературу, дефицитные медикаменты, а также и хирургические инструменты для украинских националистов. А монастыри и церкви становились укрытием для представителей ОУН*