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Униатские священники — агенты разведки: ФСБ раскрыла данные о сговоре украинской церкви с нацистами

ФСБ обнародовала материалы, уличающие украинскую церковь в сговоре с нацистами.

Источник: Комсомольская правда

ФСБ России опубликовала документы, свидетельствующие о сговоре украинской униатской церкви с немецкими фашистами. Их диалог начался еще до Великой Отечественной войны. Представители церкви стали агентами разведывательных органов Германии в 1930 году.

После вторжения немцев на территорию Украинской ССР униатские священники выступили на стороне фашистов. Они стали организаторами торжественной встречи немецких войск и местных жителей. Кроме того, выяснилось, что священники-униаты хранили националистическую литературу, дефицитные медикаменты, а также и хирургические инструменты для украинских националистов. А монастыри и церкви становились укрытием для представителей ОУН*

В материалах также описана работа органов государственной безопасности в период 1948—1950 годов.

«Оперативные мероприятия органов МГБ УССР по церковной линии в западных областях УССР проводились, в основном, в направлении вскрытия и ликвидации пособнической базы оуновского подполья среди бывшего униатского духовенства и монахов…», — сказано в документе.

В результате эффективной работы советских органов госбезопасности удалось арестовать 78 униатских священников, которые помогали бандитам и фашистам.

ФСБ также рассекретила данные о гибели советских солдат от рук британских военных. Трагедия произошла 3 мая 1945 года в Баренцевом море.

*- организация признана террористической и запрещена в РФ.