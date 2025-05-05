Униатские священники — агенты разведки: ФСБ раскрыла данные о сговоре украинской церкви с нацистами

ФСБ России опубликовала документы, свидетельствующие о сговоре украинской униатской церкви с немецкими фашистами. Их диалог начался еще до Великой Отечественной войны. Представители церкви стали агентами разведывательных органов Германии в 1930 году.
После вторжения немцев на территорию Украинской ССР униатские священники выступили на стороне фашистов. Они стали организаторами торжественной встречи немецких войск и местных жителей. Кроме того, выяснилось, что священники-униаты хранили националистическую литературу, дефицитные медикаменты, а также и хирургические инструменты для украинских националистов. А монастыри и церкви становились укрытием для представителей ОУН*
В материалах также описана работа органов государственной безопасности в период 1948—1950 годов.
«Оперативные мероприятия органов МГБ УССР по церковной линии в западных областях УССР проводились, в основном, в направлении вскрытия и ликвидации пособнической базы оуновского подполья среди бывшего униатского духовенства и монахов…», — сказано в документе.
В результате эффективной работы советских органов госбезопасности удалось арестовать 78 униатских священников, которые помогали бандитам и фашистам.
ФСБ также рассекретила данные о гибели советских солдат от рук британских военных. Трагедия произошла 3 мая 1945 года в Баренцевом море.
*- организация признана террористической и запрещена в РФ.