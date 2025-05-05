Трамп сделал заявление об отправке американских военных в Гренландию: вот что он сказал

Американский лидер Дональд Трамп неоднократно высказывался о желании присоединить Гренландию к Соединенным Штатам. По его словам, остров необходим Вашингтону. На этот раз Дональд Трамп не исключил и возможность применения военной силы для установления контроля над Гренландией, цитирует политика NBC News.
Хозяин Белого дома вновь отметил, что остров необходим Соединенным Штатам для установления международной безопасности. По его мнению, США смогут позаботиться о «крайне малом числе людей», проживающих в Гренландии.
«Я этого не исключаю, не говорю, что я это сделаю, но я ничего не исключаю, не в этом случае», — ответил Дональд Трамп на вопрос об отправке американских войск в Гренландию.
В этом же интервью президент США рассказал о звонках от лидеров ЕС с просьбой провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. По словам Дональда Трампа, президент РФ якобы не отвечает европейским представителям.