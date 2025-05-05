Видеокружки и голосовые сообщения стали опасны: вот как мошенники могут обмануть 50% россиян

Россияне всё чаще сталкиваются с мошенническими действиями. Злоумышленники уже давно обосновались в мессенджерах. Вскоре обманные схемы перейдут в имитацию разговоров с близкими людьми. Об этом россиян предупредили в пресс-службе MTS AI, пишет «Известия».
Так, наибольшую угрозу представляют видеокружки и голосовые сообщения. Их трудно отличить от подлинных. У голосовых сообщений и видеокружков нет «определителей», их можно с легкостью подделать. Этим и пользуются мошенники.
«Буквально пару лет назад с подобными атаками сталкивались лишь 10% пользователей Сети, но уже к концу этого года каждый второй россиянин может стать жертвой дипфейк-атак», — отметил источник.
Злоумышленники, чаще всего, выбирают своими жертвами подростков. Они пишут и звонят тем, кто много времени проводит в соцсетях, и пытаются вызвать доверие собеседников.