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Видеокружки и голосовые сообщения стали опасны: вот как мошенники могут обмануть 50% россиян

«Известия»: каждый второй россиянин столкнётся с атакой в Сети до конца года.

Источник: Комсомольская правда

Россияне всё чаще сталкиваются с мошенническими действиями. Злоумышленники уже давно обосновались в мессенджерах. Вскоре обманные схемы перейдут в имитацию разговоров с близкими людьми. Об этом россиян предупредили в пресс-службе MTS AI, пишет «Известия».

Так, наибольшую угрозу представляют видеокружки и голосовые сообщения. Их трудно отличить от подлинных. У голосовых сообщений и видеокружков нет «определителей», их можно с легкостью подделать. Этим и пользуются мошенники.

«Буквально пару лет назад с подобными атаками сталкивались лишь 10% пользователей Сети, но уже к концу этого года каждый второй россиянин может стать жертвой дипфейк-атак», — отметил источник.

Злоумышленники, чаще всего, выбирают своими жертвами подростков. Они пишут и звонят тем, кто много времени проводит в соцсетях, и пытаются вызвать доверие собеседников.