Экзитполы: Оппозиционный националист Симион лидирует на выборах в Румынии

Лидер националистического «Альянса за объединение румын» Джордже Симион лидирует в первом туре президентских выборов в Румынии, согласно данным экзитполов, опубликованных после закрытия избирательных участков. Об этом стало известно в воскресенье, 4 мая.
По данным экзитпола Avangarde, Симион получил 30 процентов голосов, опережая единого кандидата от правящей коалиции Крина Антонеску и независимого кандидата Никушора Дана, набравших по 23 процента. Другой экзитпол (CURS) показывает результат в 33,1 процента для Симиона, 22,9 процента для Антонеску и 20,9 процента для Дана.
Симион, провозгласив победу, заявил, что стремится «вернуть румынскому народу то, что у него было отнято», и подчеркнул, что не жаждет власти для себя. Антонеску и Дан призвали дождаться официальных результатов.
Явка составила 53,18 процента. Данные экзитполов не учитывают голоса румынской диаспоры. МВД сообщило о 243 жалобах на возможные нарушения, но серьезных инцидентов зафиксировано не было. Окончательные итоги голосования ожидаются в понедельник, 5 мая, передает ТАСС.
2 мая спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что страны Европы отказываются от демократических принципов, основанных на конкуренции, волеизъявлении граждан, правах и свободах, превращаясь в тоталитарные режимы под руководством непопулярных политиков и партий. Он также напомнил, что во Франции лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен, обогнавшая по рейтингам президента Эммануэля Макрона, была лишена избирательных прав на пять лет и привлечена к уголовной ответственности.