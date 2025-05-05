Экзитполы: Оппозиционный националист Симион лидирует на выборах в Румынии

2 мая спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что страны Европы отказываются от демократических принципов, основанных на конкуренции, волеизъявлении граждан, правах и свободах, превращаясь в тоталитарные режимы под руководством непопулярных политиков и партий. Он также напомнил, что во Франции лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен, обогнавшая по рейтингам президента Эммануэля Макрона, была лишена избирательных прав на пять лет и привлечена к уголовной ответственности.