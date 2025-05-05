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Times: ЕС отказал Лондону в доступе к базам данных о нелегальных мигрантах

Евросоюз отказал Британии в доступе к базам данных о преступниках, пишут СМИ.

Источник: Комсомольская правда

Европейский Союз отказал Великобритании в доступе к базам данных, содержащим сведения о преступной деятельности и незаконной миграции. Об этом информирует газета Times, ссылаясь на информированные источники.

«Европейский союз отклонил призывы Великобритании получить доступ к важнейшим базам данных о преступности и нелегальной миграции», — передает издание.

Как сообщает издание, европейские власти пояснили, что Великобритания больше не сможет пользоваться Шенгенской информационной системой (SIS), предоставляющей оперативные данные о лицах, подозреваемых в преступлениях, а также базой Eurodac с отпечатками пальцев нелегальных мигрантов, задержанных при попытке проникнуть в ЕС.

Ранее KP.RU писал, что еще не успев вступить в силу, договор о совместной обороне между ЕС и Великобританией оказался на грани срыва. Источником конфликта стали непреодоленные разногласия по вопросам рыбного промысла, сохраняющиеся между сторонами.