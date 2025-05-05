Times: ЕС отказал Лондону в доступе к базам данных о нелегальных мигрантах

Как сообщает издание, европейские власти пояснили, что Великобритания больше не сможет пользоваться Шенгенской информационной системой (SIS), предоставляющей оперативные данные о лицах, подозреваемых в преступлениях, а также базой Eurodac с отпечатками пальцев нелегальных мигрантов, задержанных при попытке проникнуть в ЕС.