Эксперт объяснил, когда аренда жилья выгоднее покупки

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Снимать жилье и инвестировать деньги во многих случаях выгоднее, чем покупать, даже с учетом текущих цен, рассказал агентству «Прайм» финансовый консультант, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Алексей Родин.
Он привел пример, когда при наличии 15 миллионов рублей можно купить квартиру, а можно снимать, отправив всю сумму на банковский вклад. При стоимости аренды 60 тысяч рублей в месяц в год вы получите свободные 2,28 миллиона рублей, отметил финансист.
Если на руках только 5 миллионов рублей, можно рассмотреть ипотеку с первоначальным взносом 110 или 240 тысяч рублей в зависимости от условий. Если же эти деньги положить в банк, за вычетом аренды на руках останется 280 тысяч рублей в год.
«Учитывая инфляцию, за 30 лет стоимость квартиры увеличится с 15 до 150 миллионов рублей. Если же эти 15 миллионов вложить в облигации и арендовать аналогичную квартиру, то при средней доходность портфеля 13% за 30 лет капитал вырастет до 159,5 миллиона рублей», — подсчитал Родин.