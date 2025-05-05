Эксперт объяснил, когда аренда жилья выгоднее покупки

Если на руках только 5 миллионов рублей, можно рассмотреть ипотеку с первоначальным взносом 110 или 240 тысяч рублей в зависимости от условий. Если же эти деньги положить в банк, за вычетом аренды на руках останется 280 тысяч рублей в год.