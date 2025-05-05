В популярном мясе для шашлыка нашли опасную инфекцию

На редакционный запрос газеты в «Мираторге» ответили, что пробы мяса были взяты неправильно. Производитель подчеркнул, что пробы следует брать в магазине, а в протоколе написан адрес лаборатории. В компании высказали недоверие экспертизе в лаборатории Национального центра безопасности рыбной и сельхозпродукции.