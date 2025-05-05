Швейцарского юриста оштрафовали за плевок в табличку посольства РФ

Инцидент произошел в феврале 2024 года. Юрист, работающий в компании, связанной с правительством Швейцарии, во время вечерней пробежки плюнул в табличку, выражая таким образом свой протест против позиции Швейцарии по конфликту на Украине. Мужчина был задержан охраной российского консульства.