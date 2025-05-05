В США рыбак вытащил из воды «рыбу-зомби» весом в 45 килограмм: кто такой «веслонос»

Мужчина рассказал, что боролся с рыбой около десяти минут. Когда рыбаки достали ее из воды, обнаружили, что веслонос сильно пострадал. Однако у рыбы еще были шансы выжить. Дерик Хендерсон назвал веслоноса «зомби» из-за многочисленных ранений. По его словам, у рыбы можно было увидеть даже внутренности, которые выступили наружу. Мужчина пожалел веслоноса и отпустил.