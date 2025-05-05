В США рыбак вытащил из воды «рыбу-зомби» весом в 45 килограмм: кто такой «веслонос»

Рыбак Дерик Хендерсон поймал в американской речке «зомби-рыбу». Он поразился размерам веслоноса: рыба весила порядка 45 килограмм. О столкновении Дерика Хендерсона с веслоносом пишет Jam Press.
Мужчина рассказал, что боролся с рыбой около десяти минут. Когда рыбаки достали ее из воды, обнаружили, что веслонос сильно пострадал. Однако у рыбы еще были шансы выжить. Дерик Хендерсон назвал веслоноса «зомби» из-за многочисленных ранений. По его словам, у рыбы можно было увидеть даже внутренности, которые выступили наружу. Мужчина пожалел веслоноса и отпустил.
«Природа бывает сурова, но решимость и воля к жизни, которыми обладают животные, очень сильны», — подытожил рыбак.
В бельгийском Антверпене, тем временем, нашли блюдо, расписанное известным художником Пабло Пикассо. Его обнаружили работники антверпенской комиссионки, разгребая старые вещи.