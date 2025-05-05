Президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры стран Евросоюза (ЕС) просили его позвонить российскому лидеру Владимиру Путину для обсуждения урегулирования конфликта на Украине, поскольку президент РФ якобы не отвечал на их звонки. Глава Белого дома созванивался с российским коллегой 12 февраля и 18 марта. Об этом Трамп рассказал в беседе с NBC News.
«Вы знаете, что лидеры Евросоюза столько раз просили меня позвонить Путину? Потому что он не отвечает на их звонки», — рассказал американский глава.
Американский лидер заявил, что, согласно его информации, Путин так и не перезвонил европейским коллегам. Трамп также рассказал, что задал российскому президенту прямой вопрос: «звонил ли ему экс-президент США Джо Байден хотя бы раз за последние три года?». По утверждению американского президента, Путин ответил отрицательно, подтвердив, что действующий американский лидер ни разу с ним не связывался.
Трамп также отметил, что Соединенные Штаты находятся ближе к разрешению украинского конфликта с одной из сторон, в то время как с другой стороной прогресс, возможно, не столь значителен. При этом он воздержался от уточнений, с какой именно стороной у США более тесное взаимодействие.
При этом президент США допустил, что урегулирование конфликта может оказаться недостижимым из-за глубокой взаимной неприязни между сторонами. Трамп добавил, что в таком случае наступит момент, когда он будет вынужден прекратить посреднические усилия, позволив сторонам продолжать конфронтацию.
По мнению российского президента Путина, восстановление отношений с Украиной является исторической неизбежностью. Путин неоднократно подчеркивал свою открытость к возобновлению переговорного процесса с украинской стороной, не выдвигая при этом каких-либо предварительных требований.
Со своей стороны, глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял о готовности украинской стороны к диалогу в любой форме, с любыми участниками и в любое время, однако при обязательном выполнении ключевого условия — полного и безоговорочного прекращения боевых действий. Накануне американский глава акцентировал, что разговаривать с президентом России легче, чем с главарем киевского режима. При этом Трамп выразил уверенность в том, что Москва желает урегулировать конфликт на Украине.