«Он не отвечает на их звонки»: Трамп рассказал о необычной просьбе лидеров ЕС позвонить Путину

Трамп также отметил, что Соединенные Штаты находятся ближе к разрешению украинского конфликта с одной из сторон, в то время как с другой стороной прогресс, возможно, не столь значителен. При этом он воздержался от уточнений, с какой именно стороной у США более тесное взаимодействие.