«Майские Аквариды»: россияне в ночь на 6 мая смогут полюбоваться красочными вспышками в небе

В мае жители России будут наблюдать метеорный поток эта-Аквариды. Явление достигнет своего пика в ночь на 6 мая. В этот день россияне смогут увидеть яркие вспышки в небе. Условие — ясная погода, пояснили в пресс-службе Московского планетария, цитирует ТАСС.
Россиянам посоветовали наблюдать за метеорами вдали от города. Так вспышки будут лучше видны. Отмечается, что метеоры имеют высокую скорость — около 67 километров в час. Вспышки можно увидеть невысоко над горизонтом за несколько часов до рассвета.
«Метеоры Майских Акварид быстрые и яркие, оставляющие длинные следы, как у октябрьских Орионид. Наблюдать метеоры лучше всего в предрассветные часы», — сообщили в Московском планетарии.
В Тверской области, тем временем, зафиксировали северное сияние. Его заметили вечером 2 мая.