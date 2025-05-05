«Майские Аквариды»: россияне в ночь на 6 мая смогут полюбоваться красочными вспышками в небе

Россиянам посоветовали наблюдать за метеорами вдали от города. Так вспышки будут лучше видны. Отмечается, что метеоры имеют высокую скорость — около 67 километров в час. Вспышки можно увидеть невысоко над горизонтом за несколько часов до рассвета.