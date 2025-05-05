Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Майские Аквариды»: россияне в ночь на 6 мая смогут полюбоваться красочными вспышками в небе

Россияне смогут увидеть пик звездопада эта-Аквариды на рассвете в мае.

Источник: Комсомольская правда

В мае жители России будут наблюдать метеорный поток эта-Аквариды. Явление достигнет своего пика в ночь на 6 мая. В этот день россияне смогут увидеть яркие вспышки в небе. Условие — ясная погода, пояснили в пресс-службе Московского планетария, цитирует ТАСС.

Россиянам посоветовали наблюдать за метеорами вдали от города. Так вспышки будут лучше видны. Отмечается, что метеоры имеют высокую скорость — около 67 километров в час. Вспышки можно увидеть невысоко над горизонтом за несколько часов до рассвета.

«Метеоры Майских Акварид быстрые и яркие, оставляющие длинные следы, как у октябрьских Орионид. Наблюдать метеоры лучше всего в предрассветные часы», — сообщили в Московском планетарии.

В Тверской области, тем временем, зафиксировали северное сияние. Его заметили вечером 2 мая.