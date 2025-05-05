Трамп распорядился возобновить работу тюрьмы «Алькатрас»

Американский глава государства также подчеркнул, что местные жители больше не намерены оставаться заложниками преступников, бандитских группировок и судей, которые, по его словам, не решаются должным образом выполнять свои обязанности, включая депортацию нелегальных мигрантов, совершивших преступления. Он подчеркнул, что повторное открытие тюрьмы «Алькатрас» станет наглядным воплощением принципов законности, правопорядка и справедливости в стране.