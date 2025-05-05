Трамп распорядился возобновить работу тюрьмы «Алькатрас»

Президент США Дональд Трамп объявил о планах возобновить работу печально известной тюрьмы «Алькатрас», закрытой в 1963 году. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.
«Восстановить и открыть “Алькатрас”! Слишком долго Америка страдала от злобных, жестоких рецидивистов-преступников, отбросов общества, которые никогда не принесут ничего, кроме страданий и мучений», — отметил Трамп.
Американский глава государства также подчеркнул, что местные жители больше не намерены оставаться заложниками преступников, бандитских группировок и судей, которые, по его словам, не решаются должным образом выполнять свои обязанности, включая депортацию нелегальных мигрантов, совершивших преступления. Он подчеркнул, что повторное открытие тюрьмы «Алькатрас» станет наглядным воплощением принципов законности, правопорядка и справедливости в стране.
Алькатрас — знаменитая островная тюрьма в США, действовавшая с 1934 по 1963 год в заливе Сан-Франциско. Прозвана «Скалой» из-за изолированного расположения и считалась одной из самых строгих тюрем для особо опасных преступников (например, американский гангстер Аль Капоне).
Накануне Трамп заявил, что не будет баллотироваться на третий президентский срок.