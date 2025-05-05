В Хабаровске 5 мая вновь закроют улицы ради подготовки ко Дню Победы

Как сообщили в администрации города, парковка автомобилей будет запрещена с 13:00 до 23:00 на площади Ленина и прилегающих улицах. Ограничения на движение транспорта вводятся с 16:00 и продлятся до 23:00. В это время закрытыми для проезда станут: