В Хабаровске 5 мая вновь закроют улицы ради подготовки ко Дню Победы

В понедельник, 5 мая, центр Хабаровска временно перекроют для движения автомобилей. Причина — репетиция праздничного парада ко Дню Победы, который традиционно состоится 9 мая на площади Ленина. Ограничения будут действовать на ряде улиц, включая главные магистрали города.
Как сообщили в администрации города, парковка автомобилей будет запрещена с 13:00 до 23:00 на площади Ленина и прилегающих улицах. Ограничения на движение транспорта вводятся с 16:00 и продлятся до 23:00. В это время закрытыми для проезда станут:
- улица Гоголя — от Уссурийского бульвара до улицы Муравьёва-Амурского,
- улица Пушкина — от улицы Ленина до Амурского бульвара,
- Уссурийский бульвар — от улицы Шеронова до улицы Пушкина.
С 19:00 до 23:00, во время самой репетиции, проезд перекроют на ещё более широком участке. Движение остановят на: улицах Гоголя, Пушкина, Муравьёва-Амурского, Карла Маркса, Дикопольцева и Ленина, чётной стороне Амурского бульвара, Уссурийском бульваре.
Горожан и гостей города просят быть внимательными, соблюдать временные ограничения, не парковаться в зонах проведения репетиции и заранее выбирать альтернативные маршруты. Движение общественного транспорта также будет скорректировано.
Репетиции парада — важный этап подготовки к главному памятному дню страны. В этом году в торжественном шествии, как ожидается, примут участие военные подразделения, кадеты, техника и творческие коллективы.