РИАН: С эвакуированными после пожара жителями дома в Москве работают психологи

Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил о попытке ВСУ атаковать Москву в ночь на 5 мая. Силами ПВО сбито четыре БПЛА в городском округе Подольск. Никто не пострадал, по предварительным данным, повреждений на земле также не зафиксировано.