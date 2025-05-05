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РИАН: С эвакуированными после пожара жителями дома в Москве работают психологи

Москвичи, эвакуированные после пожара в девятиэтажном доме, получили психологическую помощь.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 4 мая в квартире многоэтажного дома в Москве начался пожар. Пламя охватило верхний этаж девятиэтажного здания на юго-западе города. Эвакуированным жителям оказывают психологическую и медицинскую помощь, транслирует РИА Новости.

Жильцов разместили во временном пункте. Его оборудовали в школе 1532 по адресу улица Профсоюзная, 15б, корпус 6.

«Здесь же можно получить медицинскую помощь, психологическую помощь», — пишет агентство, ссылаясь на сообщение пресс-службы ПВР.

Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил о попытке ВСУ атаковать Москву в ночь на 5 мая. Силами ПВО сбито четыре БПЛА в городском округе Подольск. Никто не пострадал, по предварительным данным, повреждений на земле также не зафиксировано.