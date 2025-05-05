Адвокат объяснила автовладельцам, что нельзя хранить в гаражах

Также в гараже нельзя прогревать двигатель паяльной лампой и проводить ремонтные работы с открытым огнем, мыть детали бензином и курить. Под запретом хранение в гараже старой мебели, ветоши, дров и прочих горючих материалов. В большинстве случаев нельзя держать там бензин и масло, а в случае разлива горючих жидкостей их надо засыпать песком и утилизировать. Нарушение правил противопожарной безопасности чревато штрафом в размере 5−15 тысяч рублей, заключила Кудерко.