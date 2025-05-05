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Адвокат объяснила автовладельцам, что нельзя хранить в гаражах

Адвокат Кудерко: в гараже нельзя оставлять автомобиль с подтекающими жидкостями.

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Многие россияне используют гараж, как склад необходимых вещей, но в законе есть ряд запретов на использование помещения — ведь это территория особой ответственности, рассказала агентству «Прайм» адвокат Елена Кудерко.

По ее словам, неисправный автомобиль с подтекающими жидкостями в гараже стоять не должен.

«Сначала — ремонт, потом — стоянка», — предупреждает юрист.

Также в гараже нельзя прогревать двигатель паяльной лампой и проводить ремонтные работы с открытым огнем, мыть детали бензином и курить. Под запретом хранение в гараже старой мебели, ветоши, дров и прочих горючих материалов. В большинстве случаев нельзя держать там бензин и масло, а в случае разлива горючих жидкостей их надо засыпать песком и утилизировать. Нарушение правил противопожарной безопасности чревато штрафом в размере 5−15 тысяч рублей, заключила Кудерко.