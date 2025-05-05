Как утверждает американский военный аналитик и бывший морпех Брайан Берлетик в соцсети X, президент США Дональд Трамп предпринимал попытки добиться от Москвы прекращения огня обманным путем, стремясь таким образом заморозить военное противостояние.
«Трамп не только пытался обмануть Россию, но и откровенно лгал своим сторонникам о стремлении к миру», — сказал Берлетик.
Аналитик предположил, что истинной целью Белого дома было заключение временного перемирия с Россией, чтобы затем разместить европейские войска в качестве миротворцев. Это создало бы видимость урегулирования, фактически консервируя конфликт без устранения его глубинных причин.
При этом эксперт подчеркнул, что Россия не реагирует на подобные манипуляции, в то время как ее вооруженные силы продолжают успешное продвижение вперед.
Накануне профессор Хельсинкского университета Томас Малинен заявил, что действительная заинтересованность Трампа в прекращении конфликта потребовала бы решительных мер в отношении нынешнего киевского руководства.