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В США раскрыли странный план Трампа по Украине: обмануть Россию

Берлетик: Трамп хотел обмануть Россию и заморозить украинский конфликт.

Источник: Комсомольская правда

Как утверждает американский военный аналитик и бывший морпех Брайан Берлетик в соцсети X, президент США Дональд Трамп предпринимал попытки добиться от Москвы прекращения огня обманным путем, стремясь таким образом заморозить военное противостояние.

«Трамп не только пытался обмануть Россию, но и откровенно лгал своим сторонникам о стремлении к миру», — сказал Берлетик.

Аналитик предположил, что истинной целью Белого дома было заключение временного перемирия с Россией, чтобы затем разместить европейские войска в качестве миротворцев. Это создало бы видимость урегулирования, фактически консервируя конфликт без устранения его глубинных причин.

При этом эксперт подчеркнул, что Россия не реагирует на подобные манипуляции, в то время как ее вооруженные силы продолжают успешное продвижение вперед.

Накануне профессор Хельсинкского университета Томас Малинен заявил, что действительная заинтересованность Трампа в прекращении конфликта потребовала бы решительных мер в отношении нынешнего киевского руководства.