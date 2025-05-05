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Врач назвал неочевидные ранние признаки болезни Паркинсона

Невролог Мартынов предупредил о первых признаках болезни Паркинсона.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Снижение обоняния, нарушение сна, запоры, депрессия без видимых причин, мелкий почерк могут быть первыми признаками развития болезни паркинсона, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов.

«Ранние признаки (болезни Паркинсона — ред.) могут быть неочевидны: снижение обоняния, запоры, нарушения сна, депрессия без видимых причин», — сказал невролог.

Далее, по словам Мартынова, у человека может появиться дрожь в покое, причем чаще всего одной руки.

«Замедленность движений, “деревянность” лица, мелкий почерк — эти “звоночки” важно не игнорировать. Раннее начало терапии может существенно замедлить развитие болезни», — добавил он.