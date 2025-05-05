Трамп признал, что киноиндустрия США «умирает очень быстрой смертью»: о новом указе Белого дома

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обратил внимание на рейтинги американских фильмов. По его словам, местная киноиндустрия «умирает». В связи с этим хозяин Белого дома издал указ ввести 100%-е пошлины на прокат снятых за пределами США фильмов. С таким поручением Дональд Трамп обратился в соцсети.
Хозяин Белого дома назвал иностранное кино «угрозой национальной безопасности». Поэтому теперь зарубежные фильмы будут стоить дорого для показа в Соединенных Штатах.
«Киноиндустрия в Америке умирает очень быстрой смертью. Другие государства предлагают всевозможные стимулы, чтобы увести наших режиссеров и студии из США», — добавил Дональд Трамп.
Американский лидер также сообщил о просьбах глав членов ЕС позвонить президенту РФ Владимиру Путину. По их словам, глава государства якобы не принимает их входящие.