Трамп признал, что киноиндустрия США «умирает очень быстрой смертью»: о новом указе Белого дома

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обратил внимание на рейтинги американских фильмов. По его словам, местная киноиндустрия «умирает». В связи с этим хозяин Белого дома издал указ ввести 100%-е пошлины на прокат снятых за пределами США фильмов. С таким поручением Дональд Трамп обратился в соцсети.