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В Приморье строят пункт пропуска для моста в КНДР

ВЛАДИВОСТОК, 5 мая, ФедералПресс. Для обслуживания нового транспортного перехода между Приморским краем и Северной Кореей на границе появится пункт пропуска «Хасан». Его пропускная способность составит до 300 автомобилей в сутки.

Источник: РИА "Новости"

«Пункт пропуска будет оснащен десятью полосами движения. По плану он сможет обрабатывать до 300 транспортных средств и 2850 человек ежедневно — с возможностью дальнейшего расширения», — сообщили в Минтрансе России.

Сейчас утверждены основные проектные решения, а строительство моста ведется одновременно с российской и северокорейской сторон.

Глава Минтранса РФ Роман Старовойт заявил, что параллельно предстоит возвести пункт пропуска на российской территории и модернизировать более 100 км дороги до Владивостока. Он подчеркнул, что ведомство готово к масштабной работе.

На данный момент единственной связующей артерией между двумя странами остается железнодорожный «Мост дружбы» через Туманную, но его возможности ограничены.

Напомним, 30 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава кабмина КНДР Пак Тхэ Сон официально запустили строительство автомобильного моста. Общая длина перехода (с подъездными путями) составит 4,7 км. Соглашение о возведении моста подписали в июне 2024 года во время визита Владимира Путина в КНДР. Подрядчиком назначено ООО «ТоннельЮжСтрой» из Сочи, крайний срок сдачи объекта — 31 декабря 2026 года.