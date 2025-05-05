В Приморье строят пункт пропуска для моста в КНДР

Напомним, 30 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава кабмина КНДР Пак Тхэ Сон официально запустили строительство автомобильного моста. Общая длина перехода (с подъездными путями) составит 4,7 км. Соглашение о возведении моста подписали в июне 2024 года во время визита Владимира Путина в КНДР. Подрядчиком назначено ООО «ТоннельЮжСтрой» из Сочи, крайний срок сдачи объекта — 31 декабря 2026 года.