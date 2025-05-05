Кандидат наук предупредил об опасности заражения паразитами при кормлении голубей

Голуби на улицах часто кажутся безобидными, а кто-то даже с удовольствием их подкармливает. Однако эти птицы могут представлять угрозу здоровью. О скрытых опасностях «пернатых соседей» KP.RU рассказал Владимир Бекетов, доцент Сеченовского Университета, кандидат медицинских наук, пульмонолог.
— Есть работы, которые показывают, что городские голуби могут переносить клещей, клопов и различных жучков, это тоже может вызывать у человека и аллергическую реакцию, и паразитарную инфекцию. Вплоть до передачи ленточных червей. Это редкость, конечно, но и такое возможно, — отметил эксперт.
Заразиться можно сразу несколькими путями. Во-первых, через голубиный помет: его частицы легко попадают на руки, особенно во время кормления, а затем — в желудок или дыхательные пути. Так можно подхватить сальмонеллез, кампилобактериоз, листериоз, который особенно опасен для беременных женщин.
Опасные микроорганизмы могут попасть в организм воздушно-пылевым путем. Именно так передается орнитоз — инфекция, которая бьет по легким, печени, нервной системе и селезенке. Заражение часто происходит контактно-бытовым путем, когда помет птиц оказывается на одежде, посуде, подоконниках или автомобилях, а потом через немытые руки попадает в организм.