Кандидат наук предупредил об опасности заражения паразитами при кормлении голубей

— Есть работы, которые показывают, что городские голуби могут переносить клещей, клопов и различных жучков, это тоже может вызывать у человека и аллергическую реакцию, и паразитарную инфекцию. Вплоть до передачи ленточных червей. Это редкость, конечно, но и такое возможно, — отметил эксперт.