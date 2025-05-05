Росавиация: в аэропорту Домодедово ввели временные ограничения на полеты

Ранее запрет на прием и отправку рейсов ввели в архангельских воздушных гаванях Талаги и Васьково. Ограничения действовали с 4 мая, 20:20 по Москве. Гражданские самолеты не приземлялись в аэропортах и не выпускались из гаваней в течение трех часов.