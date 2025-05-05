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Росавиация: в аэропорту Домодедово ввели временные ограничения на полеты

По данным Росавиации, аэропорт Домодедово с 02:38 не принимает и не отправляет воздушные рейсы.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 5 мая в московском аэропорту Домодедово ввели временные ограничения на полеты. Решение принято с целью обеспечения безопасности пассажироперевозок. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Запрет на прием и отправку рейсов действует с 02:38 по Москве. Экипажи и службы московского аэропорта принимают меры для обеспечения безопасности перелетов.

«Временные ограничения в 02:38 МСК введены на работу аэропорта Домодедово (код ИКАО: UUDD)», — пояснили в Росавиации.

Ранее запрет на прием и отправку рейсов ввели в архангельских воздушных гаванях Талаги и Васьково. Ограничения действовали с 4 мая, 20:20 по Москве. Гражданские самолеты не приземлялись в аэропортах и не выпускались из гаваней в течение трех часов.