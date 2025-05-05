Росавиация: в аэропорту Домодедово ввели временные ограничения на полеты

В ночь на 5 мая в московском аэропорту Домодедово ввели временные ограничения на полеты. Решение принято с целью обеспечения безопасности пассажироперевозок. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Запрет на прием и отправку рейсов действует с 02:38 по Москве. Экипажи и службы московского аэропорта принимают меры для обеспечения безопасности перелетов.
«Временные ограничения в 02:38 МСК введены на работу аэропорта Домодедово (код ИКАО: UUDD)», — пояснили в Росавиации.
Ранее запрет на прием и отправку рейсов ввели в архангельских воздушных гаванях Талаги и Васьково. Ограничения действовали с 4 мая, 20:20 по Москве. Гражданские самолеты не приземлялись в аэропортах и не выпускались из гаваней в течение трех часов.