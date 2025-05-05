Росавиация: в аэропорту Домодедово ввели временные ограничения

С 2:38 по московскому времени в аэропорту «Домодедово» были введены временные ограничения на работу, о чём сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко в своём Telegram-канале.
По его словам, такие меры были приняты в целях обеспечения безопасности гражданской авиации. На данный момент воздушная гавань приостановила приём и отправку рейсов.
Ранее в районе городского округа Подольск система противовоздушной обороны успешно перехватила четыре беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы.