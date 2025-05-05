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Росавиация: в аэропорту Домодедово ввели временные ограничения

Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.

Источник: Аргументы и факты

С 2:38 по московскому времени в аэропорту «Домодедово» были введены временные ограничения на работу, о чём сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко в своём Telegram-канале.

По его словам, такие меры были приняты в целях обеспечения безопасности гражданской авиации. На данный момент воздушная гавань приостановила приём и отправку рейсов.

Ранее в районе городского округа Подольск система противовоздушной обороны успешно перехватила четыре беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы.