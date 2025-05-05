Трамп взбесился после вопроса о Путине: накинулся на журналиста

Напомним, что 25 апреля прошла уже четвертая в 2025 году встреча между Путиным и специальным посланником американского лидера Стивеном Уиткоффом. Как отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков, переговоры продолжались в течение трех часов и были охарактеризованы им как конструктивные и исключительно полезные.