Трамп взбесился после вопроса о Путине: накинулся на журналиста

Американский лидер Дональд Трамп отказался комментировать журналисту The Wall Street Journal (WSJ) детали переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом Трамп рассказал журналистам на борту авиалайнера, следовавшего из Флориды в столицу.
«Я бы не стал рассказывать об этом The Wall Street Journal, потому что зря потратил бы время», — сказал Трамп.
Когда журналист попытался задать вопрос главе государства, Трамп сначала поинтересовался, какое издание тот представляет. Затем президент резко раскритиковал WSJ, заявив, что издание плохо обращается с его администрацией, стремительно теряет качество и является «гнилой газетой», после чего все же разрешил продолжить вопрос.
Свое презрение к этому СМИ Трамп аргументировал тем, что The Wall Street Journal «ориентируется на Китай».
Напомним, что 25 апреля прошла уже четвертая в 2025 году встреча между Путиным и специальным посланником американского лидера Стивеном Уиткоффом. Как отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков, переговоры продолжались в течение трех часов и были охарактеризованы им как конструктивные и исключительно полезные.