«Поезд Победы» прибыл в Приморье

В состав «Поезда Победы» входят пассажирские вагоны для ветеранов и почетных гостей, платформы с историческими инсталляциями и экспозициями военной техники времен Великой Отечественной войны, в том числе танками, грузовиками и бронеавтомобилями, гаубицами и полевыми пушками.