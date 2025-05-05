«Поезд Победы» прибыл в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 5 мая — РИА Новости. Уникальный «Поезд Победы», на котором железнодорожники поздравят ветеранов и местных жителей с 80-летием Победы, прибыл в Приморье, сообщает правительство региона.
«Поезд Победы» начал курсировать по приморским городам. В честь празднования 80-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне поезд впервые посетит сразу пять приморских городов", — говорится в сообщении.
В понедельник ретросостав побывает в Дальнереченске, Лесозаводске, Спасске-Дальнем, во вторник — остановится на станции Сибирцево и городе Уссурийске. Седьмого мая поезд прибудет во Владивосток.
В состав «Поезда Победы» входят пассажирские вагоны для ветеранов и почетных гостей, платформы с историческими инсталляциями и экспозициями военной техники времен Великой Отечественной войны, в том числе танками, грузовиками и бронеавтомобилями, гаубицами и полевыми пушками.