Бессмертный полк России зарегистрировал эмблему

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Общероссийское гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России» зарегистрировало в Роспатенте эмблему, под которой пройдет акция, выяснило РИА Новости, изучив базу ведомства.
Согласно документу, организация подала заявку на регистрацию в октябре 2023 года, в апреле 2025 года Роспатент принял решение зарегистрировать товарный знак сроком до 2033 года.
Эмблема выполнена в форме красной звезды, внутри которой расположен Георгий Победоносец, а сверху надпись «Бессмертный полк».
Согласно заявке, с данным логотипом в России можно будет производить и продавать ювелирные украшения, сумки, рюкзаки, посуду, головные уборы, игрушки. Кроме того, в документе указаны боеприпасы, патроны и прицелы для огнестрельного оружия.
Шествие «Бессмертного полка» будет проведено 9 мая в смешанном формате — онлайн и в традиционном.