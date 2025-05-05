Лавочка раздора: спор о благоустройстве остановки продолжается между жителями и администрацией Владивостока

Сейчас благоустройство представлено одинокой лавочкой, которую регулярно ломают. В качестве урны для мусора неизвестные энтузиасты поставили на остановке пластиковое ведро, навеса для защиты от дождя и солнечных лучей нет. Отсутствует и уличное освещение — некоторые пассажиры предупреждают, что в тёмное время суток незнакомым с местностью гражданам сложно понять, где именно находится трамвайная остановка, потому что на неё указывает только соответствующий (плохо различимый в темноте) дорожный знак.
В telegram-чат главы города местные жители неоднократно писали о необходимости благоустроить остановку, так как пассажиропоток здесь большой, рядом находятся две муниципальные поликлиники: стоматологическая и многопрофильная; в числе пассажиров много пожилых людей. Администрация указала на невозможность монтажа остановочного павильона на «Клубной», сославшись на дефицит места, и сейчас горожане просят хотя бы отремонтировать сломанную лавочку.
Однако в администрации города от лица МКУ «Владивосток» возражают, ссылаясь на то, что лавочку устанавливали не за счёт сил и средств муниципалитета, поэтому и ремонтировать этот фактически «самовольно установленный объект» не будут. За благоустройство зоны ожидания трамвая отвечает АО «Электрический транспорт», однако в бюджете компании-перевозчика таких расходов на текущий период не запланировано, но эта возможность будет рассмотрена в ближайшие три года. Скорее всего, лавочку в очередной раз восстановят те же энтузиасты, которые её и установили, а может быть, когда-нибудь они смастерят и более удобное место для сидения со спинкой, но невозможность выделить из муниципального бюджета средства на приобретение и монтаж одной-единственной скамейки или лавки вызывает у обывателей вопросы.
Отметим, что павильонов не имеет большинство трамвайных остановок Владивостока. Где это возможно, пассажиры пользуются павильонами остановок автобусных, но и автобусные остановки благоустроены не везде. В городе начался сезон дождей, и проблема невозможности спрятаться от непогоды имеет особую актуальность. (Впрочем, зимой остановочные павильоны нужны не меньше — прятаться от ветра).
В планах правительства Приморского края — полное обновление трамвайного парка Владивостока, машины планируется закупать в Беларуси, рассматривается даже возможность прокладки новых маршрутов после строительства новых тяговых подстанций. А вот реконструкция уже имеющихся путей в бюджеты не вписывается — Владивостоку это обойдётся минимум в 120 миллионов рублей, таких излишков в городской казне нет. (Если средств нет даже на одинокую лавочку, то отсутствие сотни миллионов на новые рельсы на этом фоне уже не удивляет).