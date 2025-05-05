Лавочка раздора: спор о благоустройстве остановки продолжается между жителями и администрацией Владивостока

Однако в администрации города от лица МКУ «Владивосток» возражают, ссылаясь на то, что лавочку устанавливали не за счёт сил и средств муниципалитета, поэтому и ремонтировать этот фактически «самовольно установленный объект» не будут. За благоустройство зоны ожидания трамвая отвечает АО «Электрический транспорт», однако в бюджете компании-перевозчика таких расходов на текущий период не запланировано, но эта возможность будет рассмотрена в ближайшие три года. Скорее всего, лавочку в очередной раз восстановят те же энтузиасты, которые её и установили, а может быть, когда-нибудь они смастерят и более удобное место для сидения со спинкой, но невозможность выделить из муниципального бюджета средства на приобретение и монтаж одной-единственной скамейки или лавки вызывает у обывателей вопросы.