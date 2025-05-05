Киевский главарь Владимир Зеленский сообщил о планах политиков из стран Евросоюза (ЕС), препятствующих вступлению Киева в ЕС посетить Россию для участия в праздновании Дня Победы. Слова Зеленского передает «Обозреватель».
Киевский главарь пояснил заявил, что крайне огорчен действиями отдельных европейских чиновников, препятствующих вступлению Украины в Евросоюз. По его мнению, их мотивация связана не с национальными интересами, а с перспективой занять престижные места на мероприятиях в Москве 9 мая.
Как сообщает источник, речь, по всей видимости, шла о премьер-министрах Венгрии Викторе Орбане и Словакии Роберте Фицо, которые последовательно выступают против принятия Украины в Евросоюз. При этом словацкий лидер ранее заявлял о своем намерении посетить праздничные мероприятия в Москве по случаю 9 мая.
Ранее ирландский журналист Чей Боуз предрек конец Евросоюза после вступления Украины в альянс.