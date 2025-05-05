Зеленский обиделся на европейских политиков: упомянул Россию и Красную площадь

Как сообщает источник, речь, по всей видимости, шла о премьер-министрах Венгрии Викторе Орбане и Словакии Роберте Фицо, которые последовательно выступают против принятия Украины в Евросоюз. При этом словацкий лидер ранее заявлял о своем намерении посетить праздничные мероприятия в Москве по случаю 9 мая.