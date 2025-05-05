Дождь, гроза, град: на большей части страны 5 мая ухудшится погода

Область Жетісу — ночью +6…+11, на юге области +15 градусов, без осадков. Ветер западный, скорость ветра 9−14, на востоке, в центре, горных районах области порывы 15−20, днем временами 23−28 метров в секунду. Днем +27…+32, в горных районах области +22 градуса, в горных районах области кратковременный дождь, гроза, на востоке, в центре области небольшой кратковременный дождь, гроза.