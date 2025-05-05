Дождь, гроза, град: на большей части страны 5 мая ухудшится погода

Астана — ночью +5…+7 градусов, переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, скорость 5−10 метров в секунду. Днем +20…+22 градуса, переменная облачность, без осадков.
Алматы — ночью +12…+14 градусов, переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, скорость ветра 3−8 метров в секунду. Днем +28…+30 градусов, переменная облачность, без осадков.
Область Абай — ночью +7…+12 градусов, на севере, юге, в центре области небольшой дождь, гроза. Ветер юго-восточный, скорость ветра 9−14, на севере, юге, в центре области 15−20, порывы 23 метра в секунду. Днем 19−24, на юге области +27 градусов, на севере, юге, в центре области небольшой дождь, гроза.
Акмолинская область — ночью +3…+8, на западе, юге области на поверхности почвы заморозки 1 градус, без осадков. Ветер юго-западный, скорость ветра 9−14, на севере, востоке области 15−20 метров в секунду. Днем +17…+22 градуса, без осадков.
Алматинская область — ночью +12…+17, в горных районах области +3…+8 градусов, без осадков. Ветер северо-западный, скорость ветра 9−14 метров в секунду. Днем +28…+33, в горных районах области +18…+23 градуса, без осадков.
Актюбинская область — ночью +2…+7, на севере, востоке области на поверхности почвы заморозки −1, на юге области +11 градусов, без осадков. Ветер северо-западный, скорость ветра 6−11 метров в секунду. Днем +20…+25, на юге области +28 градусов, без осадков.
Атырауская область — ночью +7…+12 градусов, без осадков. Ветер северо-восточный, скорость ветра 9−14 метров в секунду. Днем +21…+26 градусов, на юге, западе, севере области дождь, гроза, на западе области временами сильный дождь, град.
Восточно-Казахстанская область — ночью +7…+12, на севере, востоке области +3 градуса, на западе, севере области небольшой дождь, гроза. Ветер юго-восточный, скорость ветра 9−14, ночью на западе, севере области, днем на севере, востоке, юге области 15−20 метров в секунду. Днем +17…+22, на востоке области +10…+15 градусов, на севере, востоке, юге области дождь, гроза.
Жамбылская область — ночью +15…+20, горных районах области +10 градусов, без осадков. На севере, юге области пыльная буря. Ветер северо-западный, скорость ветра 9−14, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 метров в секунду. Днем +30…+35, горных районах области +27 градусов, без осадков. На севере, юге области пыльная буря.
Область Жетісу — ночью +6…+11, на юге области +15 градусов, без осадков. Ветер западный, скорость ветра 9−14, на востоке, в центре, горных районах области порывы 15−20, днем временами 23−28 метров в секунду. Днем +27…+32, в горных районах области +22 градуса, в горных районах области кратковременный дождь, гроза, на востоке, в центре области небольшой кратковременный дождь, гроза.
Западно-Казахстанская область — ночью +2…+7, на западе области +10, на севере, востоке области на поверхности почвы заморозки −1 градус, без осадков. Ветер юго-западный, скорость ветра 9−14, днем на западе, юге области порывы 15−20 метров в секунду. Днем +19…+24 градуса, на западе, юге области дождь, гроза, град.
Карагандинская область — ночью +4…+9, на юге области +15 градусов, на юге, востоке области дождь, гроза. Ветер северо-западный, скорость ветра 7−12, утром и днем на юге, востоке области порывы 15 метров в секунду. Днем +18…+23, на юге области +27 градусов, без осадков.
Костанайская область — ночью +3…+8 градусов, без осадков. На севере, востоке области туман. Ветер юго-западный, скорость ветра 9−14 метров в секунду. Днем +20…+25 градусов, без осадков.
Кызылординская область — ночью +15…+20, на севере области +11 градусов, без осадков. Ветер юго-западный, скорость ветра 9−14 метров в секунду. Днем +29…+34, на севере области +26 градусов, без осадков.
Мангистауская область — ночью +15…+17 градусов, переменная облачность, дождь. Ветер северо-западный, скорость ветра 9−14 метров в секунду. Днем +24…+26 градусов, переменная облачность, дождь.
Северо-Казахстанская область — ночью +5…+10 градусов, без осадков. Ветер западный. Скорость ветра ночью 9−14, на юге области порывы 15−20 метров в секунду, днем 15−20, на юге области порывы 23−28 метров в секунду. Днем +19…+24 градуса, без осадков, ночью 9−14.
Павлодарская область — ночью +7…+12 градусов, на западе, севере, области дождь, гроза. Ветер северо-западный, скорость ветра 9−14, на юге, востоке области порывы 15−20 метров в секунду. Днем +16…+21 градус, без осадков.
Туркестанская область — ночью +13…+18, в горных районах области +10 градусов, без осадков. Ветер северо-восточный, скорость ветра 8−13, на горных перевалах области 15−20 метров в секунду. Днем +31…+36, в горных районах области +28 градусов, без осадков.
Область Ұлытау — ночью +5…+10, на юге области +13 градусов, без осадков. Ветер северо-западный, скорость ветра 9−14 метров в секунду. Днем +22…+27, на востоке области +19 градусов, без осадков.